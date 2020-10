Niemand is een binnenmens

Het is zover. Het is herfst en het blijft herfst. Regio Noord gaat een 'natte herfstvakantie' tegemoet, zei de weerman op de radio. Lekker dan. Regen, wind en de hele dag de lampen aan in huis. Het gras blijft nat. De stammen van de bomen blijven nat. De tegels blijven nat. Alles kleurt donker en grauw.