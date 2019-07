‘Noem mij naïef, maar misschien begint het gewoon met aanbellen. Bij elke veteraan.’

Steeds wanneer ik iets hoor, lees of zie over die rampzalige missie in Srebrenica, 24 jaar geleden, bekruipt me een naar gevoel. Er waren toen alleen maar slachtoffers. Een bevolkingsgroep werd systematisch uitgemoord en Nederlandse militairen moesten lijdzaam toezien hoe deze mensen aan de duivel werden overgeleverd. Het zwaarste dat ze ooit in hun leven hebben moeten doen. Dus nog steeds, na al die jaren, is er heel veel pijn en ook frustratie.