Nog drie nachtjes, dan begint de ellende weer. Gaat de wekker om tien over zes. Slof ik de trap op om de jongens te wekken. Met pijn in mijn hart. Want groeiende jongenslijven moeten rusten. Zit ik weer tegenover een 15-jarige die zwijgend zijn ontbijt wegwerkt, terwijl de 13-jarige zich luid zingend in de douche met koud water wakker doucht. En vervolgens weer vrolijk de keuken in banjert met een opgewekt 'goedemorgen!'. En ik zal dan weer mijn best doen om dat niet irritant te vinden. Want ik heb een ochtendhumeur.