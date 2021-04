Nooit meer voet in Dolfinarium gezet, maar hoe is het eigenlijk met paarden gesteld?

Het was altijd een beetje puzzelen, maar als je dat handig deed, kon je mooi alle shows zien voordat de kinderen instortten van alle indrukken. Prachtig vonden ze het. Het Dolfinarium was een van hun favoriete uitjes. Ze waren helemaal stil van bewondering tijdens de dolfijnenshow in de koepel en ik was zelf altijd flink onder de indruk van de orka's. Die intelligente wezens die er voor leken te kiezen om hun verzorgers in leven te laten.