ColumnNynke de Jong schrijft een paar keer per week over wat haar bezighoudt.

Volledig scherm Nynke de Jong. © Shody Careman

Een typische vrijdagochtend op mijn freelancerskantoor te Utrecht. Naast het harde werk dat hier wordt verricht door journalisten, filmers en grafisch vormgevers, en de incidentele vrijmibo die wordt ingezet, is er één onderwerp dat altijd ter tafel komt: huizen.

Quote Verhalen wij hier over een mooi park bij ons in de buurt; hun omgeving is één groot park. Nynke de Jong

Allemaal kennen we Funda van voor naar achter en weer terug. Allemaal zoeken we een huis, maar weten we dat we daarvoor helemaal niet op Funda moeten zijn. De leuke huizen halen die site al niet eens meer. Die zijn al verkocht voordat de webmaster ze online heeft gezet. Dus je moet een aankoopmakelaar, en met twintig mensen tegelijk een huis bekijken en dan meteen een bod doen, dat duizenden euro’s boven de vraagprijs ligt.

En zo rennen we rond, als cavia’s in het doolhof van de Wie-kent-kwis. Op zoek naar dat ene huis in 030 wat te betalen is, en aan onze wensen voldoet. Voor een prijs waar ze buiten Utrecht zich voor op de knieën slaan uit pret en ongeloof. Zo veel? Voor zo weinig?

En dan beginnen wij maar weer over hoe fijn het hier wonen is. Hoeveel leuke dingen hier te doen zijn. De cafés, de restaurants, de festivals. Hoe centraal je zit.

In de omgeving Assen lachen ze ons denk ik uit. En geheel terecht, want volgens de Brede Welvaartsindicator wonen daar de gelukkigste mensen van Nederland. Noord-Drenthe, daar moet je zijn. Bij deze indicator hebben ze niet alleen gekeken naar het Bruto Binnenlands Product, maar ook naar gezondheid, veiligheid en woongenot.

En dan blijk je dus het beste in Noord-Drenthe te kunnen wonen, zo berichtte deze krant gisteren. Mensen in de regio hebben het sowieso beter, want steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag scoren extreem slecht. Een hoge vierkantemeterprijs voor een huis, slechte baangarantie, minder veiligheid.

Ik snap ze wel, die Drentenaren. Verhalen wij hier over een mooi park bij ons in de buurt; hun omgeving is één groot park. Voor de prijs van een rijtjeshuis in Utrecht koop je daar een woonboerderij.