Nu heb je WhatsApp, nee dan vroeger: elk briefje, elke fax was even een vlammetje

Zo. Erben is terug na drie weken Tokio. Hoewel hij aan de andere kant van de wereld verbleef met zeven uur tijdverschil, hoef ik hem niet te vragen hoe hij het heeft gehad of wat hij allemaal heeft gedaan. Dat weet ik al. We hebben elkaar de afgelopen weken namelijk minstens één keer per dag gesproken. Gratis. Waar je eerder nog afhankelijk was van de schandalig hoge prijzen die telefoonproviders rekenden voor bellen in het buitenland, kun je nu simpelweg via WhatsApp bellen. Met beeld zelfs. Prima verbinding op de koop toe. Iedereen is altijd bereikbaar. Soms is dat jammer.