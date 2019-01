De uitdaging kwam van mijn jongste zoon. Of ik even een koprol wilde maken. Tuurlijk, dacht ik meteen. Om me vervolgens te realiseren dat ik geen idee had wanneer ik dat voor het laatst had gedaan, zo’n koprol. Hij deed het even voor. Drie keer achter elkaar. Dus daar ging ik dan. Hurken. Handen op de grond. Hoofd intrekken. Maar dan…Probeer het maar eens. Ongelofelijk maar waar: koprollen kun je dus verleren!