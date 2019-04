Ontroerd door de Notre-Dame

Fascinerend. En ontroerend ook. Zoals niet alleen Parijs, maar zo ongeveer de hele westerse wereld ontredderd keek naar de fikkende Notre-Dame. Onze Vrouwe. Met dertigduizend bezoekers per dag is die kerk van dat prachtige verhaal over de zachtaardige, gebochelde klokkenluider natuurlijk platgelopen. Een bezoek aan Parijs is een bezoek aan de Notre-Dame.