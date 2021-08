Ook hier durft de horeca artiesten te belonen met alleen bordje bitterballen en een paar goudgele rakkers

Column Stel nou dat we stoppen met maatschap­pe­lij­ke problema­tiek in te zetten voor glibberige marketing

6 augustus Stel nou dat… we stoppen met maatschappelijke problematiek in te zetten voor glibberige marketing? McDonald’s trok zijn handen van slachterij Gosschalk af. Die sloot de deuren door omstreden filmpjes. McDonald’s deed dat natuurlijk niet zonder het uitgebreid in de media te melden. O, wat zijn ze green! Als een heilig boontje. Maar nu komt ABN Amro met filmpjes over een collega die een coming-out op de werkvloer deed. In de bank, uit de kast.