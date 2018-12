Ook zo weinig zin in het kerstdiner of de kerstborrel op je werk?

Ook zo weinig zin in het kerstdiner of -ontbijt of de kerstborrel op je werk? Met altijd maar weer diezelfde collega’s. Dat obligate praatje van de leidinggevende of de directeur. Nooit eens echt iets lekkers te smikkelen. Het is dat je die tijd niet achter je bureau hoeft door te brengen, want anders had je het net zo lief overgeslagen.