Op de racefiets in Frankrijk, dat is niet altijd een succes

Erben heeft me deze week excuses aangeboden voor een voorval van zeven jaar geleden. Het was de eerste keer dat we op vakantie gingen naar de Ardèche. Bij het inpakken verkneukelde hij zich al: hij plantte drie racefietsen achter op de auto en eentje kon boven op de bagage in de kofferbak. Eindelijk zou zijn droom uitkomen: met het hele gezin op de racefiets. Daarbij ging hij volledig voorbij aan het feit dat ik helemaal niet had gevraagd om die fiets en jongste zoon nog maar net zijn eerste wielrenmetertjes had gemaakt. Nee, hij was op missie: er zou gefietst worden. En wie weet kon hij met oudste zoon ook nog even de Mont Ventoux beklimmen, want dat was tenslotte in de buurt van de vakantiebestemming.