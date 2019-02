Op ‘insta’ ben ik een gluurder

Wanneer ik weet dat ik iemand ga ontmoeten die ik nog niet ken, duik ik soms in Google. Meestal gewoon om even te kijken hoe iemand eruitziet. Maar voor je het weet, zit je dan in iemands leven. Ik check zijn of haar profielen op social media, keur foto’s, klik nog even op wat contacten en vel dan mijn oordeel. Ja, sorry. Gaat vanzelf.