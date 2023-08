Op vakantie zijn we een beetje gemoedelijker

column De wolf hoeft alleen maar zo’n weitje in te stuiteren en het is prijsschie­ten

Stel nou dat u een herdershond in uw weiland heeft lopen. Of schuurtje, ook goed. De hond heeft uw schaap of cavia doodgebeten en u besluit hem met hooivork te verjagen. De hond bijt u. Afmaken, of is dat oneerlijk?