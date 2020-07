Op zoek naar de heilige, magische schadevrije jaren

Ik probeer een autoverzekering te regelen. Ik dacht: vergelijkingssite het werk laten doen en met een kwartier ben ik klaar. Ik moest schadevrije jaren invoeren. Dat bleek een dingetje: ik begon om half twaalf met bellen en het is nu vijf over drie. Om me heen liggen inmiddels allerlei beschreven blaadjes met termen als bonus malus, database, schadevrije jaren, premiegevolgen en aanvullend. Ik heb de aardappels geschild, een mand met was weggevouwen en nog wat klusjes gedaan, want ik heb al minstens acht keer in de wacht gezeten.