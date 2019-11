‘Opa boerderij’ neemt het leven zoals het komt en daar kun je heel oud mee worden

Ze hadden het leuk gehad. ,,Alles was keurig voor mekaar”, zei hij er over. Opa boerderij is de grens over geweest. Twee grenzen zelfs. Hoe de plaats heette, wist hij niet meer, maar de rit ernaartoe was mooi geweest. Ze hadden in stapelbedden geslapen. Ze hadden op het hoofdpodium gestaan. Het was een prachtig weekend.