Opa was een vangnet met gaten; hij moet de kont eens tegen de krib gooien

Op zaterdagavond ging plots opa’s verkering uit. Meer dan vijf jaar was hij smoorverliefd geweest, niets kon de idylle verstoren. Maar nu zat hij ontredderd op het terras van zijn chaletje, de schemering was al ingevallen, een enkele merel deed nog wanhopig zijn best zichzelf wakker te houden en de tranen rolden over opa’s wangen. Het verdriet dat hij teweeg had gebracht bij haar, sneed zijn eigen ziel aan flarden.