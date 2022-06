Openlijk blij zijn, dat gun ik ons, ongelovigen, ook

Column An­ti-abor­tus? Pro welk life en lijf ben je dan?

Stel nou dat in Nederland het stemrecht voor vrouwen verdwijnt. Dames, hartstikke bedankt voor de bewezen diensten, maar de heren nemen het roer over. Terug in de tijd. Idioterie? Absoluut. Ware het niet dat er een ander damesdilemma onder bloedheet vuur ligt. In Amerika.

