Opmerkelijk vertrek Dijsselbloem beschadigt imago PvdA

Dat is hoogst opmerkelijk. In een eerder interview sprak hij de zalvende woorden: ‘Ik stel me kandidaat voor de Tweede Kamer. Met volle overtuiging. Ik vind ook dat dat moet. Als je op de lijst staat moet dat met volle overtuiging zijn. Het is niet voor een dag. Het is niet voor een week. Je tekent bij om de komende jaren beschikbaar te zijn voor de Nederlandse politiek.’



Mooi niet, dus. Kennelijk worden politieke idealen minder belangrijk als die niet vanuit een machtpositie verwezenlijkt kunnen worden. Het zou te ver gaan om deze gang van zaken, dit onverwachte afscheid, kiezersbedrog te noemen, maar veel mensen hebben toch voor iemand gekozen die in werkelijkheid helemaal geen zin had in een marginale rol.



Deze fratsen zorgen ervoor dat het imago van de PvdA nog meer schade oploopt. Veel critici verwijten de club dat ze vooral een verzamel plek voor regenten is. Voorlopig wordt dat beeld niet gelogenstraft. Integendeel. De vlucht van Jeroen Dijsselbloem bevestigt die karikatuur.