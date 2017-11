ColumnColumnist Özcan Akyol schrijft driemaal per week over wat hem bezighoudt.

Een kwart van de kleine kinderen zit meer dan drie uur per dag achter een beeldscherm. Dat blijkt uit een onderzoek van Peter Nikken - lector Jeugd en Media aan Hogeschool Windesheim. Kinderartsen vinden een uur per dag voldoende. Een modern probleem, dus.

Mijn vriendin en ik worstelden tot voor kort ook met de kwestie.

We weten dat beeldschermen niet goed zijn voor onze dochter, maar een mobiele telefoon werkt wel verdomd efficiënt, vooral als die kleine druktemaker zich tegendraads gedraagt.

Als Mia even weigerde te eten, zochten we op YouTube naar een filmpje van Bumba - dat is een gekke clown - en daarna peuzelde ze argeloos haar pasta en wortels weg.

Toevallig zei mijn vriendin vorige week, een paar dagen voor het onderzoek bekend werd gemaakt, dat we het scherm uit ons huishouden moesten verbannen, of in elk geval minimaliseren. Het zou tot een afgestompt kind leiden.

Ik wist natuurlijk dat ze gelijk had, maar vreesde ook dat ik de woedeaanvallen van onze dochter niet alleen kon pareren met een boek van Nijntje. Die angst bleek al gauw gegrond: Mia smeet de babylectuur weg en terwijl het snot uit haar neus liep, brabbelde ze zwaar ademend allerlei onverstaanbare verwijten aan ons adres.

Het duurde nog geen twee dagen, of ik informeerde bij mijn vriendin of we niet aan een kansloze missie waren begonnen. Dat moest ik bekopen met een chagrijnige blik en later het verwijt dat ik voor de makkelijke weg koos.

Daarin kreeg ze gelijk. Want al op de vierde dag liet Mia zich tijdens het eten entertainen door klassieke kinderliedjes die mijn vriendin en ik uit volle borst zongen.

Hoewel ik door een erbarmelijke jeugd de teksten niet kende en zelf van alles verzon (‘zakdoekje leggen, niemand zeggen, ik wou dat ik een leuker leven had’), vormde dat geen probleem voor onze dreumes.

Ik wil maar zeggen: kinderen zijn vaak een spiegel van hun ouders. Als ons mediagebruik excessief is, hoeven we niet onze kinderen daaraan bloot te stellen. Wie zijn kind stil wil krijgen, kan lui voor telefoons en tablets kiezen, maar met een beetje extra werk vergroot je de kwaliteit van hun leven. En ook dat is opvoeden.