Toen ik een kind was, begin jaren negentig, stelde oudjaarsnacht helemaal niets voor, het ging ons om de eerste dag van het nieuwe jaar. We stonden voor dag en dauw op, als iedereen nog zijn kater moest uitslapen, omdat we als een roedel hongerige zwerfhonden door de straten wilden speuren.

Dat zat zo: mijn ouders hadden weinig geld, net als de andere mensen in de buurt. Om die reden was er meestal geen budget voor vuurwerk, of het moesten een paar kansloze pijlen van een kruidenier zijn die wat wilde bijverdienen.

Op een dag had iemand ontdekt dat er in Nederland weliswaar veel vuurwerk werd afgestoken, maar dat lang niet alle potten, matten en astronautjes daadwerkelijk afgingen. Soms liet een lontje het halverwege afweten, wat goed voor ons was, want in alle feestgedruis, aangewakkerd door de alcohol en de druk van de massa, vergat iemand weleens te kijken of er knallen dan wel glitters volgden.

Als een team archeologen togen we op pad, meteen als het licht was geworden, want dan konden we beter zien wat er op de grond lag. Hoewel het een collectieve bezigheid was, bestond er onderlinge concurrentie. Niemand gunde de ander een onaangebroken slof ‘Jumping Jacks’.

Ik zal de sensatie nooit vergeten van het moment waarop ik voor het Chinese restaurant in het centrum een tienduizendklapper vond, die ergens halverwege, om wat voor reden dan ook, opgehouden was met branden. De vondst was te groot om mee te zeulen naar onze eigen wijk. Ik riep iedereen bij elkaar, brak uit veiligheidsoverweging een rotje doormidden en stak daar de lont van aan, waarop een hels kabaal en opwinding volgden.

Gisterochtend kuierde ik met mijn dochter door Giethoorn. De immer drukke paden langs de grachten waren verlaten. We logeerden bij mijn schoonouders, omdat we onze kinderen niet willen blootstellen aan de donderslagen van exotisch vuurwerk, dat soms door de mensen zelf werd gefabriceerd, met alle gevaar van dien. In het dorpje zijn ze meer van carbid.