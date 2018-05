columnEr is paniek in de IJsfabriek. De fabriek van de beroemde ijsfamilie Talamini uit Deventer is afgebrand. Het verhaal wil dat de grote baas van de familie, de oude Elio Talamini van 91 jaar zijn licht heeft laten schijnen over een oplossing voor het nijpend naderend ijstekort.

Ik heb daar meteen een heel mooi romantisch beeld bij. Zo'n oud gekrompen baasje in een wit kostuum met licht kalend hoofd, die wat weg heeft van Marlon Brando in the Godfather en aan zo'n grote tafel met de hele familie een vergadering belegt. Maar het bijzonderste vind ik nog wel dat daar waar in het debat over ouderen vandaag de dag alleen maar wordt gesproken over het vroegtijdig beëindigen van voltooide levens en onwenselijke 50-plussers op de arbeidsmarkt, deze hoogbejaarde man nog geen millimeter aan relevantie heeft ingeboet.

De hoogbejaarde ouders van mijn nieuwe liefde, die niet zo nieuw meer is, hadden me daar al een kijkje in gegund. De vader vertelde dat zijn arts alvorens hem te gaan behandelen vooral had gekeken naar of hij een beetje netjes gekleed was. Met een blik op zijn gepoetste schoenen had de arts er een klap op gegeven. Ook zijn moeder vertelde dat er een verantwoording moest komen voor het feit dat ze haar als 87-jarige nog een dure bestraling gingen geven. Mentaal is ze nog zo goed, dus gingen ze ervoor. Alsof je het moet verdienen, zei ze. En dat vond ze heel terecht. 91 en 87 zijn ze, jonge kwieke geesten in doodmoeie hulsels. Maar zo relevant, en zo vol mooie verhalen.

Ondertussen had ik bedacht in mijn romantische plaatje, dat de oude Elio vast de man was van het Italiaanse vrouwtje wat in de jaren 70 en 80 Talamini in Zutphen runde, waar ik als kind al kwam. Dat blijkt niet het geval. Ik hoopte altijd dat zij me niet hielp, omdat ze minibolletjes ijs schepte en met een haviksblik haar personeel die teveel schepte op de handen sloeg. En dan vroeg ze met die strenge ogen: 'mettu slakkrom?'