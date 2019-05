Papa snapt volgens mama geen zak van de kinderen

Het begint met kleine irritaties. De kersverse mama vindt dat de kersverse papa het baby’tje verkeerd vasthoudt bij het badderen. Een tijdje later vindt ze het onbegrijpelijk dat hij het verschil niet kan horen tussen een ik-heb-honger-huiltje en een ik-heb-in-mijn-luier-gekakt-huiltje. Om over de kleding maar niet te spreken. Want hoe kon hij het arme kind naar de crèche sturen in dat ene broekje bij dat andere shirtje? Zag hij dan niet dat het niet bij elkaar paste?