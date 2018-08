PSV beloonde het geduld van Ryan Thomas, maar de droom waar hij zo lang naar smachtte was in de vorm van een debuut nog niet verdelgd of hij werd al verwoest. Knieleed, uitgerekend nadat hij voor het eerst een oefencampagne zonder gewrichtsproblemen had doorstaan. Vier dagen duurde het sprookje in Eindhoven vooralsnog.

Over pechvogels gesproken, de eerste aan wie ik dacht toen verschillende collega's woensdag het drama van Thomas meldden, was Chris David (u weet wel, die stijlvolle linkspoot die bij Fulham in de Premier League debuteerde en daarna de Adelaarshorst maar heel even sierde omdat hij twee keer zijn kruisband scheurde). Een collega wees me er namelijk eerder die dag op dat David zich tevergeefs had aangeboden bij Go Ahead Eagles, de club die hij een jaar eerder ondanks een aanbieding verruilde voor Utrecht. Wat een tragiek. Als jeugdspeler van Twente lag de wereld(top) aan zijn fameuze linkervoet toen hij in 2010 werd verkozen tot beste B-junior van Nederland. Acht jaar en veel bemoeienissen en foute keuzes later zit hij zonder club. Ook in Enschede zat er geen contract meer in. Twente zocht ondanks tien vacante plekken in de selectie een ander type middenvelder.