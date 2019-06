Podcast Phaedra Werkhoven: In gesprek met socioloog Dick Pels

column Kun je keukenboer zijn met passie of uit roeping?

9 juni Wanneer je jarenlang ergens in leeft, zie je het verval niet. Dat verovert tergend langzaam terrein in je huis. Wij dachten bijvoorbeeld lange tijd dat we de benedenverdieping nog maar pas hadden opgeknapt en geschilderd, terwijl dat in de vorige eeuw moet zijn geweest.