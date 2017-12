ColumnÖzcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

Het is misschien gek om een favoriete polderjihadist te hebben, maar Victor D. uit Heeten, tegenwoordig bekend als Zakariya al-Hollandi, geniet in elk geval al tijden mijn speciale aandacht. Vermoedelijk omdat we provinciegenoten zijn en hij eerder voor PostNL werkte, dat laatste lijkt me overigens ook geen pretje.

Gisteren kwam Victor weer in het nieuws: er lekte een brief uit waarin hij de Turkse autoriteiten min of meer smeekt hem in genade aan te nemen, zodat hij uiteindelijk terug zou kunnen keren naar Nederland, waar het rechtssysteem toch een tikkeltje humaner is.

Victor had zich als Syriëganger onder andere bij Al-Nusra aangesloten, samen met een hoop andere jongens uit Europa die een

Islamitisch kalifaat heilig verklaarden – het was hun grote droom om daarin te leven. Toen de ambitie om een dergelijk ‘paradijs’ te realiseren, met veel terreur en geweld, door internationale allianties werd gedwarsboomd, keerden de meesten, als ze niet gesneuveld waren, terug op hun schreden.

Gek genoeg zei D. over dit element iets interessant, vorig jaar in een interview met NRC: ‘Terugkomen is voor mij uitgesloten. Zelfs al zou ik niet vervolgd worden, ik zou een paria worden. Moslims hebben jammer genoeg hun geloof nooit goed uitgelegd.’

In dat dezelfde interview zegt hij ook, naar aanleiding van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo: ‘De persoon die de profeet beledigt, of hij nu moslim of niet-moslim is, wordt gedood.’ Dat is klare taal van iemand die zich gewillig liet indoctrineren door de radicale islam en nu, bij gebrek aan perspectief, terug wil keren naar het veilige Nederland.

Onze nieuwe minister van Justitie, Ferdinand Grapperhaus, liet in een eerdere publicatie weten, nog voor hij tot het kabinet was toegetreden, dat we dit soort jongens terug moeten halen om ze hier te berechten. Maar toen had hij dus zogezegd een andere rol.

Het is apert dat we nooit exact kunnen achterhalen wat Victor D. in Syrië heeft uitgespookt. Misschien heeft hij vrouwen verkracht of ongelovigen vermoord... Het lijkt me daarom wenselijk dat we deze man, voor zover dat wettelijk lukt, vooral buiten de deur houden.