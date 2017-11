Er mocht wel weer eens een knuppel in het daarvoor bestemde hoenderhok , zo dacht de VVD. En daarom opperde Tweede Kamerlid Arno Rutte om de subsidies voor popmuzikanten en -bands af te schaffen . Ben je niet populair genoeg om je eigen broek op te houden, dan ben je blijkbaar niet populair genoeg en dus geen popmuzikant.

Niets is zo ophefgevoelig als subsidies. Want subsidies, dat zijn cadeautjes. Aan anderen, niet aan jou. Cadeautjes voor initiatieven waar andere mensen misschien wél op zitten te wachten, maar jij niet. Als mensen zo graag naar het museum willen, of op korfbal, dan hoeft de overheid daar toch niet aan mee te betalen?