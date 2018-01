Privacy bij kinderen

Onze kinderen hebben, net als zo ongeveer al hun leeftijdgenoten, een smartphone. Die smartphone is belangrijk voor ze. Dat kan ik jammer vinden, maar laat ik eerlijk zijn: ik check zelf minimaal tien keer per dag Instagram en de online krant. Slecht voorbeeld doet slecht volgen.

De jongste speelt vooral spelletjes op zijn telefoon en de oudste bekijkt YouTube-filmpjes en de Instagramaccounts van alles en iedereen. Dat weet ik omdat ik over hun schouder meekijk. De jongste vindt dat geen enkel probleem. Hij laat me regelmatig filmpjes zien die hij grappig vindt.

Bij de oudste wordt dat al lastiger. Wanneer hij ons iets wil laten zien op zijn telefoon, houdt hij het apparaat vlak voor onze neus. Zo’n centimeter of tien van je af. Ik zie dan geen steek, dus deins naar achter of vraag of ik zijn telefoon even zelf in de hand mag houden. En dat mag vervolgens niet. Heel raar. Hij reageert dan geprikkeld, alsof het echt een volkomen achterlijk verzoek is.

Mag ik dan iets niet zien? Of voelt hij zich aangetast in zijn privacy? En hoever gaat die privacy dan? In de brugklas kregen we nog zijn inlogcode, dus als we wilden konden we te pas en te onpas kijken waar hij zich mee bezighield. Dat deden we nooit, want er was geen aanleiding. Later had hij zijn code aangepast.

Toen hebben we een vreemde afspraak gemaakt: hij mocht zijn code voor zichzelf houden, maar wij hadden de vrijheid om op elk gewenst ogenblik plotseling aan hem te vragen of we zijn telefoon even mochten hebben. Ter controle. Maar controle van wat? ,,Schijnprivacy!”, zei een vriend van ons laatst. Hij heeft gelijk. Maar wat moet ik? Ik heb geen reden om te denken dat hij dingen doet die niet mogen of dat hij wat te verbergen heeft, maar toch voelt het als mijn verantwoordelijkheid om er ‘zicht’ op te houden. Want stel nou dat er dingen online gebeuren die onveilig zijn? Moet ik er gewoon op vertrouwen dat hij het me wel zal vertellen wanneer er iets misgaat?

,,Wie betaalt, bepaalt”, zei de vriend. Ofwel: als een kind zonodig die privacy wil, dan mag hij of zij ook zelf het abonnement betalen. Dan kun je de telefoon hooguit afpakken wanneer het gebruik de spuigaten uitloopt.