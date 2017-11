Sinds anderhalf klaverjas ik op dinsdagavond in café Koos, waarvan René eigenaar is. Door de kaartclub leerde ik zijn zus Petra (voorzitter), vrouw Herma (verzorgster) vader Jan (sterspeler) en moeder Ineke (cateraar) kennen, alsmede een aantal dienende spelers als Hans, Peter, Margriet, Marja en Henk. Arthur, Joke en Dirk kende ik al van andere gelegenheden.

Ik ben één van de jongsten. Ergens onderweg is klaverjassen een ouwelullenspel geworden. Terwijl mijn schoolvriendjes en ik niet anders deden.

Het edele kaartspel is een aangenaam sociaal smeersel. Je leert andere mensen kennen, want je speelt na loting vaak niet met vrijwillig gekozen medespelers. Voor resultaat moet je openstaan voor andere karakters, je dient elkaars zwakheden te compenseren en pluspunten te benutten.

Soms is het voor één van de levens aan de kaarttafel geen feest. Dan volgt er een subtiele aanraking, relativerende kwinkslag, of fijne mop van Henk.

Afgelopen dinsdag speelde Feyenoord op de achtergrond in stilte tegen Manchester City. Herma ging rond met kaas en leverworst, met een schuin oog zag ik onsamenhangend spel dat Nederlandse elftallen inmiddels kenmerkt.

Tijdens het schudden schoot het door mijn hoofd: slechte opleiding? Ingehaald door Belgen en Duitsers? Fysiek en mentaal niet in orde? Jong Oranje werd twee keer Europees kampioen in een periode dat de gouden lichtingen van België en Duitsland even oud waren. Mathijs de Ligt is een sterke jongen met een voorbeeldige instelling. Er is meer aan de hand.

Tijdens het delen passeerden in gedachten succesvolle, Nederlandse teams van 1970 tot en met 2014. Ze hadden allemaal een harde kern van ervaren, nuchtere leiders, ook het relatief succesvolle PEC Zwolle.

,,Jij bent een gemene deler", hoorde ik links van me.

Eureka. Gemene deler: de harde kern van succesteams bestond uit klaverjassers! De basis van Nederlandse voetbalglorie was verklaard, egocentrisme is immers nooit troef. Klaverjassen is een prachttraditie om voor te vechten, een prachtige cultuurvorm die ons land zoveel moois heeft gegeven. Die mag nooit verloren gaan.

Dus als u op de snelweg een spelersbus passeert vol verwende gastjes met koptelefoons op en smartphones in de hand: klemrijden. Dreig met geweld, gooi een steen door het raam, doe iets om ze te laten voelen hoe belangrijk klaverjassen was, is en moet blijven! Oprotten met FIFA18 en Call of Duty, RED ONZE CULTUUR!!!