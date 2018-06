columnHet was het interview waar ik al jaren naar uitkeek, maar vorige week zag ik er plots gigantisch tegenop. De naam van de Brabantse wielrenster Puck Moonen viel op onze sportredactie vaker dan die van pakweg Adriaan Visser of Jan van Staa. Geen van ons betwist haar verkiezing tot mooiste sportvrouw van Nederland. Sterker nog, zo eerlijk ben ik ook, sinds we haar kennen legt elke vrouw het tegen Puck af.

Ja, ook de clubarts die van Go Ahead Eagles naar PSV vertrekt. Suzanne Huurman gaf supporters in het laatste, dramatische eredivisieseizoen het gevoel dat ze een aardige wedstrijd zagen als zij een paar keer het veld instormde voor blessurebehandelingen.

Suus mag er zijn, maar aan Puck heeft God nog wat meer aandacht besteed. Die tijgeroogjes, lichte sproetjes en daaronder - ondanks ontelbare trainingsuren - een perfect vrouwenlichaam. Zo mooi, dat er liefdesbrieven op haar deurmat ploffen, ze huwelijksaanzoeken krijgt en een aanbidder eens op een uitgevouwen bierdoosje kalkte: 'Puck, mag ik je rondemister zijn?'

Bewierookt en gedwarsboomd worden door je schoonheid. Tennisster Anna Kournikova overkwam het. Ook bij Puck hebben de interviewverzoeken zelden echt met haar sportprestaties te maken. Toen ze in Zwolle de Omloop van de IJsseldelta kwam fietsen, kreeg ik de eer.

Die accepteerde ik stoer, maar op weg naar Puck sloeg de twijfel toe. Op de N35 vroeg ik me ineens af of Puck überhaupt zou finishen, of ik haar in het peloton wel zou herkennen en bovenal, hoe ze zou reageren als ik over haar looks begon (Als u mijn foto hieronder bekijkt, snapt u dat ik me niet in Puck kon inleven).

Over twintig minuten rolt ze over de eindstreep, berekende ik. Maar toen ik naar links keek, zag ik drie meiden, leunend over het stuur, de race analyseren. Met elke stap die ik zette, werd de linkse mooier. Is dat Puck? Ik zocht deelnemersnummer 44. Toen ik Lotto Saudal op haar fietsshirt las, was ik zeker.

Ik slofte op haar af en stak mijn arm uit. Het duurde wel vijf tellen tot haar zachte hand de mijne eindelijk toucheerde. 'Begint de ellende nu al', dacht ik. Ik begon bewust over haar gevallen teamgenote. Complexe wielertermen als lactaattesten en wattage schreef ik bibberend op, wetende dat ik zo over haar uiterlijk moest beginnen. Zou ze dan een enorme zucht slaken, de andere kant opkijken of zelfs wegfietsen?

Niets van dat alles. Puck was het gewend. ,,Wij vrouwen worden altijd op ons uiterlijk beoordeeld." Het gesprek werd steeds leuker. Puur ook, niet zoals in de voetbalwereld. Daar komt sporadisch nog een origineel geluid door omdat jonkies ouderen natetteren.