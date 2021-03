Renate houdt een pleidooi voor het 'nieuwe Pasen'

Ik moest het even opzoeken. En ik ben blijkbaar niet de enige, want na de woorden 'wat vieren we', kwam vanzelf 'met Pasen' tevoorschijn bij Google. Maar goed, met Pasen vieren we dus de kruisiging en wederopstanding van Jezus. Pasen zelf, de zondag, is dan de dag dat hij uit de dood herrees. Dat waren nog eens tijden.