Zoooo!!! Allemachtig. Getverdemme! Ik schrik er gewoon van. Word een beetje onpasselijk ook. Moet er even van bijkomen, want ik kan het niet aanzien. Het klopt namelijk voor geen meter, dit. Want het is waar wat ze zeggen: er wordt een hond gevingerd tijdens een hondenshow.

Dierenrechtenorganisatie House of Animals overweegt aangifte nadat ze tijdens een show in Brabant stiekem heeft gefilmd dat teefjes in hun genitaliën worden ‘gegrepen’ om rustig te blijven, stond in de krant. Dus ik ben eens gaan kijken op de website van dat House of Animals. Een paar keer klikken en je komt bij het filmpje en een paar foto’s.