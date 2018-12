Respect voor de natuur: de wolf op de Veluwe is niet de enige die moet wennen

Laat maar komen, die wolf in Nederland. Want het lijkt er op dat dat slimme dier ons land heeft uitgezocht als nieuwe habitat. En dat is toch prachtig? Wij mensen fucken vaak maar wat met de natuur om het leefbaar te maken voor onszelf, maar bij dieren werkt het andersom. Pas wanneer de natuur een mooie balans heeft, wil het dier er zich vestigen. Dus dat die wolf naar Nederland komt, wil gewoon zeggen dat het op de Veluwe wel goed zit. Dat is winst!