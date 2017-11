ColumnColumniste Renate Wennemars schrijft meerdere malen per week over wat haar bezighoudt.

Een omroep wilde een reisverslag maken van een motortocht van de westkust naar de oostkust van de Verenigde Staten. Met Harley Davidsons. Ik werd gevraagd als één van de presentatoren. En of ik mijn motorrijbewijs had. Dat had ik niet. Voor het gemak vertelde ik maar niet dat ik zes pogingen nodig had gehad voordat ik mijn autorijbewijs haalde. Faalangst. Ik heb wel twee keer staatsexamen gedaan.

Dus ik op motorrijles. De eerste les was op een groot parkeerterrein. De tweede les was alweer op het parkeerterrein. De derde les ook. En de vierde. Bij de tiende les begon Erben zich af te vragen of dit wel normaal was. Moest ik zo onderhand de weg niet op? Een les of wat later was het zover: ik reed over bochtige landweggetjes waar verder geen verkeer was. Ik vond het leuk!

Niet veel later volgde de snelweg. En van die lange bochten om de snelweg op te rijden. Waarna ik in het drukke verkeer rond Amsterdam moest invoegen. Maar dat durfde ik helemaal niet. En die instructeur maar tegen me praten in dat oortje. Dat ik na die rode auto ertussen kon. Of, vooruit, na dat blauwe busje. De strook werd alsmaar korter. Ik moest. Op hoop van zegen ging ik dan maar. Doodsbang was ik.

Verstijfd van angst draaide ik vervolgens de lesjes af. Ik voelde me kwetsbaar en miezerig tussen al het blikken geweld. De grote vrachtwagens, de brutale taxi’s, de oude vrouwtjes; ze zagen me vast niet. Of ik hen niet. Maar ik moest afrijden, want de reis naar Amerika kwam dichterbij.

De instructeur en een examinator zaten achter mij in een auto. Bij het eerste verkeerslicht wisselde ik van baan en zwaaide de motor vlak voor een vrachtwagen de rechterweghelft op. Hoorde ik later, want ik had zelf niks door. Vlak daarna moest ik een proef doen waarvoor de examinator vier pionnen had neergezet. Daar moest ik omheen. Toen hij in de verte met zijn handen zwaaide, maakte ik een vreugdesprong. Geslaagd! Ik holde naar hem toe. Om te horen te krijgen dat hij zwaaide om aan te geven dat het een hopeloze zaak was. Ik was een gevaar op de weg.