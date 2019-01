Rommel opruimen is helemaal in

Toen ik bij mijn vriendin de deur uit liep, viel mijn oog op twee schaaltjes in het raamkozijn naast de voordeur. Mooie, decoratieve, aardewerken schaaltjes. In het ene schaaltje lagen twee haarelastiekjes. In het andere een setje autosleutels. Verder niks. Geen paperclip, geen kleingeld, geen pluisjes; niks. Mijn vriendin ruimt op. Of eigenlijk: ze maakt geen rommel. Nog fijner. In haar huis staat alles wat ze nodig hebben als gezin. Verder weinig afleiding. Ook de keuken is altijd opgeruimd. Een oase van rust.