Mijn oudste zat net in de brugklas en vertelde terloops dat er frikandelbroodjes op school te koop waren. Het was de tijd dat ik zo ongeveer een oorlog ontketende tegen ongezond voedsel voor mijn bloedjes en dacht dat ik daar invloed op had.

Het was ook de tijd dat ik mij op de lagere school al verbaasd had over het snoepbeleid dat wel op de website van de school stond, maar niet werd nageleefd. De schooldirecteur die ik aansprak: wat begrijpen ouders niet aan 'geen snoep meegeven aan uw kind voor tijdens de pauze?' En hij lafjes schokschouderde.

Ja, het was nadat ik die strijdbijl bij mijn derde kind had begraven en bij de vierde al geeneens meer op- of omkeek van wat er in de broodbakjes van vriendjes zat aan gele snoepbanaantjes, chocoladekoeken en zakjes snoep, dat ik toch nog getroffen werd door de frikandelbroodjes.

Dat ik nog net niet hysterisch gilde naar mijn onschuldige 13-jarige oudste zoon dat hij ze toch zeker niet haalde? ,,Nee", had hij geschamperd, we halen ze wel op de markt, daar zijn ze veel goedkoper, en krijg je ook zes roze koeken voor een euro."

Woedend was ik naar de schooldirecteur gestapt. Nou ja, woedend, ik had netjes gevraagd, wat nou precies de gedachte achter cola en frikandelbroodjes in de kantine was. De directeur verschool zich achter de cateraar, die dit nou eenmaal in het assortiment had, maar bezwoer dat ze er in de toekomst op zouden gaan letten. Mijn dochter zit nu op die school, en inderdaad, er is een broodje gezond bij gekomen.

Ik maak mij geen enkele illusie over wat mijn kinderen wel of niet snoepen. Nee, we zouden ze niet mogen verleiden met foodtrucks vol frieten voor de deur van de school, maar op iedere straathoek komen de hamburgers hen tegemoet.