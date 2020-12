Ruim baan voor de JA!-manier

Ja! Kijk, dát vind ik nou leuk! Een reclamebureau dat JA! heet, heeft mij al bij voorbaat voor zich gewonnen. Gewoon JA!, daar zit alleen maar positiviteit in. Geen ingewikkeld gedoe, maar het geeft mij simpelweg het gevoel dat de mensen die er werken in principe JA zeggen op elke vraag. Als een soort JA in het leven staan. JA is open. JA is goed. JA is het tegenovergestelde van NEE. ,,Kunnen jullie een leuke campagne bedenken?" JA!