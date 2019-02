Samen demonsteren? Gun ze dat gevoel van saamhorigheid

Ik weet nog precies wat erop stond: ‘Deetman, weet je wel wat je deed man?’ Een slogan van niks natuurlijk, maar wel zelf bedacht. Ik zal een jaar of elf zijn geweest. We gingen de straat op. Het had iets te maken met onze leerkrachten en daar wilden we best actie voor voeren. Met elke letter die ik op het spandoek verfde, groeide mijn gevoel voor verantwoordelijkheid.