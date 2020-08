Samen fietsen met Erben geeft altijd gedoe

Erben is klaar voor een rondje op de racefiets. Pakje aan, helm op, irritante klikschoenen lopen heen en weer over de harde vloer omdat hij weer iets is vergeten: een bidon, zijn hartslagmeter, een reservebandje. Dan: ,,Of gaan jullie mee?" Hij kijkt vragend naar jongste zoon en mij. Jongste zoon zit pas sinds kort op de racefiets en het is een jaar geleden dat ik op zo'n ding heb gezeten. Ik had me voorgenomen nooit meer met Erben te fietsen. Zoon en ik zeggen allebei nee. Maar hij houdt aan. Dat het leuk zou zijn met zijn drieën. Dat we niet gaan jakkeren. Dat we een ijsje gaan eten onderweg. Een half uur later zitten we alle drie op de fiets. Ik kijk niet meer tegen de kont aan van mijn man, maar tegen het smalle, pezige lijf van onze zoon. Hij fietst mooi.