En nu blijkt dat het gebruik van smartphones of andere schermen niet alleen leidt tot slechte schoolresultaten , maar dat je er ook nog eens hartstikke bijziend van wordt! Minder schermtijd dus en kinderen moeten naar buiten, want buitenlicht is goed voor je ogen. Die had ik nog niet gehoord, maar ik vind het wel een goeie.

Op scholen en bij ouders gaan alle kanten nu alarmbellen rinkelen, zou je denken. Maar ik vraag het me af. Voor veel ouders is het wel makkelijk; dat kind met dat scherm. Die zeurt niet en het is lekker rustig in huis. En voor een schooldirectie is er heel wat moed en vindingrijkheid nodig om een schermverbod op te leggen tijdens pauzes. Want kinderen gaan niet alleen protesteren, maar wat is het alternatief? Het oldskool kletsen zijn ze verleerd en jongens zijn daar sowieso niet van. Dus moet er voldoende bewegingsruimte zijn in de kantine (is er heel vaak niet, want scholen groeien uit hun voegen), zou je op elke school binnen moeten kunnen tafelvoetballen of pingpongen. Vier van die joekels neerzetten en je hebt elke pauze een toernooi. Maar vooral: alle schoolpleinen zouden voorzien moeten zijn van baskets, goaltjes en overkapte zitplekken. Wat die schoolpleinen betreft: die zijn er soms niet eens op middelbare scholen en als ze er wel zijn, worden ze vaak volgebouwd met ‘tijdelijke’ barakken wegens gebrek aan leslokalen.