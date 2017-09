Help! De Schoolcampus bestaat niet meer! Weten we het nog? Dat je in de grote vakantie (nu heet het ineens zomervakantie...) met je moeder naar V&D mocht? Om daar in één keer ál je nieuwe schoolspullen uit te zoeken? En een Rijam-agenda. Van O’Neill of Guust Flater. Met je mandje zoekend tussen kleurrijke schriftjes en geurpennen. Het was jarenlang een heilig moment. Vooral als brugklasser. Want dan moest je álles nog: geodriehoek, passer en natuurlijk een schooltas. Die toen boekentas heette trouwens.

Maar nu. Nu kan het niet meer. Want de schoolcampus is overgenomen door Albert Heijn. Of eigenlijk: door een paar Albert Heijns. Want bij die van ons is geen gum of schoolschriftje te bekennen. En het doet toch wat af aan de beleving, om schoolspullen uit te zoeken tussen de pleerollen en de bloemkool bij de Appie.

En nu heb ik dus een brugklasser. Die gunde ik dezelfde schoolcampuservaring als zijn broer. Naar de Hema dan maar. De grote ruitjesschriften waren uitverkocht. En het goede kaftpapier ook. Alles had van die vreemde Hema-kleuren. En terwijl hij vol goede moed verder speurde - en voortdurend aan kwam zetten met onnodige usb-sticks of stiften - werd ik bevangen door weemoed en chagrijn. Ik had het ook mezelf gegund: dat rondje door de Schoolcampus met die bijna-brugklasser.

Naar de grote mooie boekhandel in de oude kerk dan maar. Die was vast ook in het gat gesprongen dat V&D had achtergelaten. Niet dus. Ja, hij vond een gum. En een passer, want die waren we vergeten bij de Hema. En ik maar rondlopen met in de ene hand de enorme lange lijst van benodigdheden en in de andere een pen om af te strepen wat we al hadden. Me ondertussen afvragend of een kind van 12 dat niet gewoon zelf kan. Winkel uit. Naar de kantoorboekhandel. Daar hadden ze gelukkig nog net twee rollen van het goede kaftpapier. En een passer. Een andere passer. Veel beter dan die ene die we al hadden gekocht. En mooier ook. Vond hij. Dus wij weer terug naar de grote boekenwinkel. Passer ruilen. Ja, ook daar ging ik in mee. Alles om het Schoolcampus-gevoel te krijgen. De tassen werden zwaar. En we misten nog steeds een groot ruitjesschrift. En een multomap met 23 ringen. Want daar was blijkbaar al een run op geweest.