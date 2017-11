Schoolkeuze

Renate Wennemars schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Halverwege groep acht had onze oudste zoon al besloten naar welke middelbare school hij zou gaan. ‘De sportieve school’ moest het worden. Hij zat tenslotte op voetbal en in de schaatsselectie. We hebben hem nog aan zijn haren meegesleept naar open dagen van andere scholen, maar zijn keuze stond vast.

En daar ging hij dan. 11 jaar, klein voor zijn leeftijd en elke dag op die grote fiets 15 kilometer heen en 15 kilometer terug. De sportieve school bood een intensief sportprogramma. Dus behalve zijn vele trainingen voor voetbal en schaatsen, werd hij twee keer per week door een trainer van school afgemat. Dus dat was dan naar school fietsen, trainen, in leslokalen zitten, weer fietsen, huiswerk, trainen en naar bed. Ik had met hem te doen, al hield hij stug vol.

We hadden een denkfout gemaakt, dacht ik weleens. Want was het niet logischer geweest om juist naar een school te gaan waar hij tijd zou krijgen om ter plekke zijn huiswerk te maken, zonder al die extra sporturen? Vreemd eigenlijk. Je zou denken dat de sportieve school juist ruimte geeft aan kinderen die veel sporten of sport biedt aan kinderen die anders niet in beweging komen.

Afgelopen jaar was de jongste zoon aan de beurt. We hadden hem nog een jaar groep acht gegund omdat hij zo heerlijk kon spelen, maar hij ging mee in de vaart der volkeren. Ook hij wist wel waar hij naartoe wilde: de school waar de meeste kinderen uit zijn klas voor hadden gekozen. Veilig en vertrouwd. En omdat we bij de oudste hadden gezien dat het aan de haren meeslepen naar andere scholen niet werkte, zijn we bij maar drie scholen gaan kijken.

En nu heb ik spijt. Spijt omdat ik mijn levenslustige en opgewekte kind zie verwelken. Alle kwaliteiten die hem zo leuk maken, daar is geen ruimte meer voor. Het kind dat rende, sprong, grapjes maakte en elke dag gretig tegemoet ging, is nog maar een schim van zichzelf. En mijn hart doet pijn. Wat heb ik gedaan? En hoe kan ik het ten goede keren?

Ik kan de school niets verwijten, want er is keurig een programma voor dyslectici op hem losgelaten. Maar omdat hij overal meer tijd voor nodig heeft dan anderen, is hij van acht uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds met schoolwerk bezig. Hij doet het allemaal braaf, maar ik ben bang dat we verkeerd gekozen hebben.