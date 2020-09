Schrijven over zelfmoord doet aan alle kanten pijn

De donkere kant van zorgdorp Ermelo: ‘Je hoort de toeter, de rem en denkt: daar gaat er weer één’

30 augustus Wie Ermelo zegt, zegt zorginstellingen. Bewoners zijn daaraan gewend. Toch veroorzaken weglopers van de instellingen vaak levensgevaarlijke situaties. Jarenlang nam het aantal zelfdodingen op het spoor af, maar in 2020 is alles anders. Wijkagent Jurion Veenstra: ,,Elke dag is er wel een vermissing of wegloper. Dat vind ik best veel.”