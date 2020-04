Simpelweg trots op nieuwe schuur

Wat in zijn kop zit, zit niet in zijn kont. En wat hij aanpakt, gaat meestal met donder en geweld. En dus is Erben al drie weken dagelijks in de weer met de schuur. Of beter: met wat de schuur was. Het wás namelijk een rommelig hok voor fietsen (heel veel), een crossmotor en apparatuur om mee te sporten. Maar het moet een volwaardig krachthonk worden. Met een mooi groot raam erin. En met zoveel mogelijk van die stalen apparaten waar je aan hangt en trekt om grotere spierballen te krijgen.