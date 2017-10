Sociale dienstplicht vraagt om rijke ouders

Hoewel de partij het beleidsplan er niet doorheen heeft gekregen, lijkt het er op dat de nieuwe coalitie wél een ‘maatschappelijke diensttijd’ gaat invoeren, wat in de praktijk behelst dat jongeren die vrijwillig een stage willen lopen op hun cv beloond zullen worden met een certificaat. Dit kan leiden tot voorrang bij sollicitaties – op welke wijze is nog onduidelijk.



Het past in het straatje van de christendemocraten, die gemeenschapszin onder de bevolking willen laten terugkeren, want vanwege doorgeslagen individualisering komen veel groepen niet meer met elkaar in aanraking. Op zich is er niets mis met deze gedachte.



Maar toen ik me probeerde voor te stellen hoe deze nieuwe maatregel in de praktijk zou uitpakken, leverde dat de nodige vragen en tegenstrijdigheden op.