Spreken met een accent maakt je niet meteen een domme boer

Dat gaat me aan het hart. Want achttien jaar lang was het Fries mijn eerste taal, en nog altijd zitten de Friese woorden dichterbij mijn hart dan de Nederlandse. Als ik dronken of anderzijds emotioneel instabiel ben, dan praat ik Fries. Toen ik net moeder was geworden, kon ik niet anders dan in mijn moedertaal tegen mijn dochter spreken. Dialecten en accenten vind ik charmant. Ik hoor graag waar je vandaan komt. Het land zou maar saai klinken als we allemaal een Kinderen voor Kinderen-accent zouden hebben. Dus dat je accent je benadeelt op de arbeidsmarkt, zou niet moeten mogen.

Maar dat minderwaardigheidscomplex, daar moeten we het even over hebben. Laat ze toch, al die mensen met hun saaie tongval die grinniken om jouw zachte G of je ingeslikte N. Je taal is je identiteit, en die moet je koesteren. Jij hebt iets wat zij niet hebben, of zichzelf hebben afgeleerd: je hebt extra woorden om je gevoelens mee uit te drukken. Je hebt een tongval die je direct linkt aan je geboortegrond. Taal wortelt je ergens.



En het is ook niet zo dat de televisie en radio je alleen maar Algemeen Nederlands voorschotelen. Mensen gniffelen misschien om jouw accent, maar mensen gniffelen allang niet meer om Daniël Lohues, Foppe de Haan, Ilse DeLange, Wim Daniëls, Jack Poels en Sanne Hans. Het geeft ze kleur, hun accent. Het is hun kracht.



Niet piepen omdat ze lachen. Geniet van de extra’s die jouw accent je geeft. Niet huilen omdat je je achtergesteld voelt. Je bent geen domme boer. Je hebt een rijk vocabulaire.