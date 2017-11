Je kunt nu zuchten. En elke keer wanneer je op perron 4 over een cementmolen struikelt, woedend de vuist richting de hemel schudden. Maar het heeft geen nut. Water is nat, de Paus katholiek, en een spoorwegstation wordt verbouwd .

Misschien ben ik ook wel murw gebeukt, omdat ik nu eenmaal in Utrecht woon. Daar duurt de aanpak van het stationsgebied al jaren. Fietsen rondom Utrecht CS is een soort Verkeerspark Assen: het is altijd weer afwachten hoe je route nou weer loopt. Voorrang krijg je niet, die moet je pakken. Men heeft er de opbeurende slogan CU2030 bij bedacht, waardoor we jarenlang dachten dat de misère tot 2030 zou duren. Maar weinig mensen weten dat er eigenlijk CU2 030 staat. ‘Ik zie je, 030’.