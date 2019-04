Steeds die laffe vraag: hoe heeft dit kunnen gebeuren?

column Ik heb procrasti­na­tie

17 februari Tja, sprak Grote Vriend, in de regel altijd goed voor een waarheden als koeien, ,,Magere Hein houdt weer eens geen rekening met ons uitstelgedrag.” Ik had ’m net aan de telefoon verteld dat ik mezelf wel voor m’n kop kon slaan, omdat ik een bezoek aan – meer dan – een hele goede kennis, die haar laatste levensmaanden doorbracht in een zogenaamd ‘zorghotel’, een dag had opgeschoven, omdat het baggerweer was. En dat de volgende dag De Allerliefste Vriendin belde en gortdroog meedeelde dat het bezoekje niet meer hoefde.