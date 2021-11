Stel dat jij de baas was van Nederland, wat zou je doen?

COLUMN Een bedankje aan de Fa­cebook-medewerker die de grandioze blunder heeft begaan

Stel nou dat de technische blunder binnen Facebook niet per ongeluk ging? Of ben ik nu een complotdenker? Een (W)appie, want WhatsApp lag er ook uit. Maandagmiddag rond 17.30 uur verstuurde ik de laatste apps. Tevergeefs. Storing. Een half uur lang was ik kriebelig en onrustig. Vervolgens werd ik kalm. Na twee uur stelde ik mezelf de vraag: waarom loop ik in godsnaam de hele dag met die telefoon in mijn hand?

6 oktober