Stel je voor dat je in de jeugdzorg werkt...

Stel je voor dat je werkt in een gesloten instelling voor jeugdzorg. Dat je daar ooit vol idealen begon. Dat je er wilde zijn voor jongeren die buiten de boot vielen. Dat je ze wilde laten weten dat er iemand was die ze zag. Er voor hen was. Maar dat je inmiddels dagelijks wordt geconfronteerd met de harde werkelijkheid. Dat die jongeren je bespugen, bestelen, tegen je liegen. Dat het lijkt alsof hun enige bestaansrecht bestaat uit het kwellen van anderen. Dat ze gewoon straf verdienen. Door ze te separeren. Of urenlang stil te laten zitten. Maar dat je dan ’s avonds in de bed ligt te bedenken dat dit nooit je bedoeling is geweest. Omdat je eerlijk gezegd de eenzaamheid ziet in deze kinderen.