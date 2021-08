Stel nou dat volwassenen de kwajongensstreken van jeugd in de hand werken?

column Creëer meer pleinen en bankjes voor (eenzame) ouderen

26 juli Stel nou dat we in ons landschap veel meer rekening houden met oudjes? Bankjes, prullenbakken, kleine pleintjes… Potje jeu des boules in de fietstas en gaan met die bejaardenbanaan! We knikken allemaal meelevend mee als we het over de eenzaamheid hebben, maar wat wordt er nou actief ondernomen?